Жена прокурора организовала бордель с несовершеннолетними

Жена экс-прокурора Казани арестована за создание борделя с несовершеннолетними 35-летняя гражданская жена бывшего прокурора Казани арестована за создание борделя с несовершеннолетними и наркозависимыми работницами.
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