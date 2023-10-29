Страна и люди
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Страна и люди

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Жена прокурора организовала бордель с несовершеннолетними

Жена прокурора организовала бордель с несовершеннолетними

Жена экс-прокурора Казани арестована за создание борделя с несовершеннолетними 35-летняя гражданская жена бывшего прокурора Казани арестована за создание борделя с несовершеннолетними и наркозависимыми работницами.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
какая прелесть! 😱 где уж правоохранителям россиян защищать - деньги делать надо  - не удивлюсь, что если они ещё и наркотиками торгуют!
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3 д.
НН
Надежда Никитина
Как все запущено. Чисть, чистить и чистить.
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3 д.

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