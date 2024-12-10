В 2025 году официальные цены на жилье резко упадут: почему это плохо

Минстрой ощутимо снижает нормативную стоимость квадратного метра в большинстве регионов России.Минстрой опубликовал проект приказа об определении нормативной стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2025 года.
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