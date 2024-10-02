Hut 8 выплачивает кредит Anchorage Digital и рассматривает ИИ диверсификацию ферм

Hut 8 находит нестандартное решение для погашения долга: сделка с Anchorage Digital. Канадский майнер успешно справился с проблемой значительной задолженности, предложив кредитору оплату акциями компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии