Стали известны подробности нападения медведицы на камчатских охотников

Matthias Bein/dpa/picture-alliance/TASS Нападение медведицы на двух охотников на севере Камчатки произошло из-за того, что она хотела защитить своих детенышей.
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