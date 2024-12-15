Прогноз погоды в Крыму на 15 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 15 декабряВ Симферополе +6 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +9 и небольшой дождьВ Черноморском +8 и небольшой дождьВ Джанкое +5 и небольшой дождьВ Ялте +10 и дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +9 и небольшой дождьВ Армя.