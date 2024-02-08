Минкульт напоминает местным властям об обязанности защищать общественные памятники

В связи с ситуацией, о которой сообщалось в онлайн-среде, относительно сноса станции с мозаикой в коммуне Ставчены, Министерство культуры напоминает, что органы местного самоуправления обязаны защищать эти памятники, и любое вмешательство такого рода должно согласовываться с учреждениями в области наследия, отмечается в пресс-релизе.