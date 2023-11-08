Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам с Евросоюзом

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Украинский лидер Владимир Зеленский дал правительству поручения для подготовки к началу переговоров о членстве Киева в Евросоюзе, говорится в опубликованном на сайте президента указе.
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