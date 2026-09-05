В Ораниенбауме открылась выставка о музыкальных традициях династии Романовых

В Японском павильоне Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме начала работу совместная выставка музея-заповедника «Петергоф» и Российского национального музея музыки «Не царское дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым