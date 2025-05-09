Как встречают День Победы в Санкт-Петербурге

Торжественный и не менее грандиозный парад проходит и в Северной столице. О том, как в целом Северная столица встречает великий праздник, расскажет корреспондент «Авторадио» в Санкт-Петербурге Арина Родионова.
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