НМИЦ гематологии готовится к выпуску отечественного препарата для CAR-T-терапии

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии Минздрава России получил лицензию Минпромторга на производство собственных клеточных генотерапевтических лекарственных препаратов (CAR-T).
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