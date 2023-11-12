Восемь странных и неожиданных вещей, которые были на борту «Титаника»

Трагическая история крушения «Титаника», столкнувшегося с айсбергом и затонувшего более ста лет назад, вошла в основу многочисленных литературных произведений, документальных фильмов и даже художественного фильма, получившего премию «Оскар».
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