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«Ростех» представил за рубежом зенитный комплекс «Цитадель»

«Ростех» представил за рубежом зенитный комплекс «Цитадель»

Госкорпорация «Ростех» впервые представила за рубежом на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель».

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