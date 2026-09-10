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Царьград

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57% челябинцев ездят в другие города ради событий и концертов

57% челябинцев ездят в другие города ради событий и концертов

Свыше половины жителей Челябинска, принявших участие в опросе, за последний год минимум один раз ездили в другие города, чтобы посетить праздничные мероприятия, концерты, спортивные соревнования или иные события.

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