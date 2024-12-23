По указке США: Каких территорий мы лишились при Ельцине?

АГ

Алексей Громов

на моей памяти две твари правили Россией - пропойца ельцин и продажная меченая шкура горбатый, надеюсь в одном котле с кипящим г*вном варятся, а черти не забывают подбрасывать дровишек,. откинули страну лет на 50-70 назад, скоты