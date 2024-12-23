Царьград Boris Kavashkin/Globallookpress Время президентства Бориса Ельцина запомнилось в России странными, а порой и вредными для страны политическими решениями.
По указке США: Каких территорий мы лишились при Ельцине?
Комментарии
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АГ
Алексей Громов
на моей памяти две твари правили Россией - пропойца ельцин и продажная меченая шкура горбатый, надеюсь в одном котле с кипящим г*вном варятся, а черти не забывают подбрасывать дровишек,. откинули страну лет на 50-70 назад, скоты
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7 час.
Александр Светов
Сука пьяная!
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6 час.
В С
Паскуда алкогольная. Скорее бы уже Жога с этим центром разобрался.
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6 час.
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