Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg
    Воровская власть где один принцип-нахапать любыми путями нарушая все законы "их прикрывает та же многопрофильная юрис...Если в срочном по...
  • Silver Kont
    Что, шурко, от контузии ещё не отошёл, а за клаву прыгнул, страсть как хочется гривень подзаработать, пока "герани" е...Жена киргиза расс...
  • Александр Николаевич
    Гр. -выбросьте из головы ВСЕ глупости, что написсаны выше! ЕСЛИ звонок не из вашей "Книжки" НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ!!! К п...Главная фраза - "...

По указке США: Каких территорий мы лишились при Ельцине?

По указке США: Каких территорий мы лишились при Ельцине?

Царьград Boris Kavashkin/Globallookpress Время президентства Бориса Ельцина запомнилось в России странными, а порой и вредными для страны политическими решениями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Алексей Громов
на моей памяти две твари правили Россией - пропойца ельцин и продажная меченая шкура горбатый, надеюсь в одном котле с кипящим г*вном варятся, а черти не забывают подбрасывать дровишек,. откинули страну лет на 50-70 назад, скоты
Ответить
7 час.
Александр Светов
Сука пьяная!
Ответить
6 час.
В С
Паскуда алкогольная. Скорее бы уже Жога с этим центром разобрался.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх