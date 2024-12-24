Работодателей хотят обязать выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудникам. 👏👏👏 Такую норму планируют ввести в Трудовой кодекс депутаты Госдумы.
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Работодателей хотят обязать выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудникам. 👏👏👏 Такую норму планируют ввести в Трудовой кодекс депутаты Госдумы.