Бастрыкин заинтересовался массовыми драками в Дагестане

СК организовал проверку после сообщений о массовых драках в Махачкале.Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями из соцсетей: люди жаловались на молодёжные группировки, которые организуют массовые драки в Махачкале.
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