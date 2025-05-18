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Бастрыкин заинтересовался массовыми драками в Дагестане

Бастрыкин заинтересовался массовыми драками в Дагестане

СК организовал проверку после сообщений о массовых драках в Махачкале.Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями из соцсетей: люди жаловались на молодёжные группировки, которые организуют массовые драки в Махачкале.

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