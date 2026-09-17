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Dancing With The Stars Ends Premiere Week With Another Elimination — Did The Right Celebrity Go Home?

Dancing With The Stars Ends Premiere Week With Another Elimination — Did The Right Celebrity Go Home?

That's a wrap on Dancing With the Stars' super-sized premiere! Find out which couple was the second pair eliminated from Season 35 on Wednesday.

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