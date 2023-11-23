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ВС РФ осталось пройти менее четырех километров, чтобы окружить Авдеевку

ВС РФ осталось пройти менее четырех километров, чтобы окружить Авдеевку

Бойцы армии России продолжают постепенно окружать гарнизон Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. Российские солдаты продвинулись вперед еще на один километр — теперь они расположились недалеко от населённого пункта Ласточкино.

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