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Казанова кормит дочь не так, как большинство мам — и уверяет, что все отлично

Казанова кормит дочь не так, как большинство мам — и уверяет, что все отлично

Певица сообщила, что ее дочь Анагха, как и вся семья, придерживается вегетарианского питания, и заверила, что внимательно следит за ее здоровьем.

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