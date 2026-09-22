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"Осознанный выбор". Наталья Водянова впервые высказалась о рождении шестого ребёнка в 44 года — от мужа-миллиардера

"Осознанный выбор". Наталья Водянова впервые высказалась о рождении шестого ребёнка в 44 года — от мужа-миллиардера

44-летняя супермодель Наталья Водянова, которая недавно родила шестого ребёнка — от мужа-миллиардера Антуана Арно, впервые высказалась о том, что вновь стала матерью.

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