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Эффект Лазаря. Четыре истории о людях, которые пытались воскрешать мертвых

Эффект Лазаря. Четыре истории о людях, которые пытались воскрешать мертвых

Многие исторические личности, начиная от религиозных фанатиков и пророков, и заканчивая учеными, врачами и биологами, издавна мечтали о том, чтобы обмануть смерть, воплотив в реальность библейскую историю об Иисусе Христе, который оживил Лазаря.

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