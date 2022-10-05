Эффект Лазаря. Четыре истории о людях, которые пытались воскрешать мертвых

Многие исторические личности, начиная от религиозных фанатиков и пророков, и заканчивая учеными, врачами и биологами, издавна мечтали о том, чтобы обмануть смерть, воплотив в реальность библейскую историю об Иисусе Христе, который оживил Лазаря.