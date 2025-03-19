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Покупку квартир может сменить интерес к приобретению дач

Текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования, характеризующаяся высокими процентными ставками и ожидаемым ужесточением условий предоставления займов, заставила многих граждан России внести коррективы в свои финансовые планы.

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