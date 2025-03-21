Все ради наживы: как появились кладбища с русскими младенцами в Германии, о которых никто не вспоминает Ольга БезродняяВ поствоенной Европе существует мрачная истина о судьбе детей, угнанных в рабство из СССР и Польши.
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