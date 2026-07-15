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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 15.07.2026. Обучение терпению Овнам, чаша горя Тельцам, креативный подъем Близнецам.

Гороскоп на 15.07.2026. Обучение терпению Овнам, чаша горя Тельцам, креативный подъем Близнецам.

Овен стоит заручиться терпением. Близкие планы могут поменяться вопреки его желанию. Не стоит позволять разочарованию заставить себя сдаваться; используйте возникающие преграды как шанс научиться новому и развить упорство.

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