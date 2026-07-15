Гороскоп на 15.07.2026. Обучение терпению Овнам, чаша горя Тельцам, креативный подъем Близнецам.

Овен стоит заручиться терпением. Близкие планы могут поменяться вопреки его желанию. Не стоит позволять разочарованию заставить себя сдаваться; используйте возникающие преграды как шанс научиться новому и развить упорство.
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