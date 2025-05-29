Сила в правде
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Сила в правде

210 подписчиков

Натовский цугцванг

Натовский цугцванг

Похоже, что намерение американцев сократить своё военное присутствие в Европе — не пустой звук. По крайней мере, так об этом пишут западные издания.

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