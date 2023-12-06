Захарова указана на молчание ОБСЕ после гибели журналистов в Газе

РИА Новости/Станислав Красильников Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не реагируют на гибель десятков журналистов в секторе Газа, объясняя это тем, что они становятся жертвами конфликта, происходящего не в Европе.