Захарова указана на молчание ОБСЕ после гибели журналистов в Газе

РИА Новости/Станислав Красильников Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не реагируют на гибель десятков журналистов в секторе Газа, объясняя это тем, что они становятся жертвами конфликта, происходящего не в Европе.
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