Международный фонд отказался публиковать речь львовского историка, обвинив его в расизме

Американский частный некоммерческий фонд TED, известный ежегодными научными конференциями, отказался публиковать выступление украинского историка и военнослужащего, аспиранта львовского Украинского Католического университета Максима Осадчука.
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