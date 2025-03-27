Взрывы гремели по всему городу: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника в Днепропетровске

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске. Сообщается, что цели в городе одновременно атаковали несколько десятков беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
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