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МИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛ

МИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛ

ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Мигранты оккупировали целый жилмассив в Новосибирске. Русских детей выдавливают из школ.

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Комментарии
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Виктор Попов
Уважаемые! Просто таким Образом Какая то там &quot;Колонна!&quot; ХОЧЕТ(!) Решить(!) &quot;Русский Вопрос&quot;!!!  Не Станет Русских - &quot;Налетай и ХВАТАЙ, Кто Сколько Сможет!&quot; Российское ДОБРО!!!  Только ВРЕМЕНЩИКИ(!) Поступают ТАК!!!
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