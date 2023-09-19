МИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛ

РЕБЁНОК.РУПодписатьсяМИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Мигранты оккупировали целый жилмассив в Новосибирске. Русских детей выдавливают из школ.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВПВиктор ПоповУважаемые! Просто таким Образом Какая то там "Колонна!" ХОЧЕТ(!) Решить(!) "Русский Вопрос"!!! Не Станет Русских - "Налетай и ХВАТАЙ, Кто Сколько Сможет!" Российское ДОБРО!!! Только ВРЕМЕНЩИКИ(!) Поступают ТАК!!!Ответить10 час.
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