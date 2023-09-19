МИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛ

ВП

Виктор Попов

Уважаемые! Просто таким Образом Какая то там "Колонна!" ХОЧЕТ(!) Решить(!) "Русский Вопрос"!!! Не Станет Русских - "Налетай и ХВАТАЙ, Кто Сколько Сможет!" Российское ДОБРО!!! Только ВРЕМЕНЩИКИ(!) Поступают ТАК!!!