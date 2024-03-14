Простая процедура после зимы, которая защитит ваши плодовые деревья от вредителей и болезней

﻿﻿Содержание Что делать, чтобы избавиться от вредителей и болезней плодовых деревьев весной: простые приемы Почему стоит обратить внимание на защиту деревьев от вредителей зимой? Как и что мне делать? Когда лучше всего очищать кору? Как правильно очистить кору фруктового дерева? Каковы долгосрочные преимущества такого вида ухода? С февраля по начало марта, когда дни становятся теплее и начинает таять снег, — идеальное время для реализации простых, но весьма эффективных мер по защите плодовых деревьев от нежелательных гостей.