Выгуливавший козу у Кремля москвич матом объяснил свой поступок

Царьград Москвича с козой на Красной площади арестовали на пять суток Коллаж Царьграда Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста москвичу Магомеду Магомедову, которого признали виновным в мелком хулиганстве после инцидента с козой на Красной площади вечером 18 июля.
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