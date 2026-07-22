Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 720 подписчиков

Выгуливавший козу у Кремля москвич матом объяснил свой поступок

Выгуливавший козу у Кремля москвич матом объяснил свой поступок

Царьград Москвича с козой на Красной площади арестовали на пять суток Коллаж Царьграда Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста москвичу Магомеду Магомедову, которого признали виновным в мелком хулиганстве после инцидента с козой на Красной площади вечером 18 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии