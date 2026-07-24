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Антифашист

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Хватит рисовать красные линии. Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

Хватит рисовать красные линии. Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

Французское издание L\'Express выдало аж целых 5 сценариев нападения России на Европу. Среди прочего речь шла о высадке российского десанта на шведский остров Готланд, вступлении в войну Белоруссии, масштабном вторжение в Польшу и/или Прибалтику и так далее.

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