Хватит рисовать красные линии. Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

Французское издание L\'Express выдало аж целых 5 сценариев нападения России на Европу. Среди прочего речь шла о высадке российского десанта на шведский остров Готланд, вступлении в войну Белоруссии, масштабном вторжение в Польшу и/или Прибалтику и так далее.
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