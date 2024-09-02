С начала года беременная Погребняк 73 раза нарушала ПДД на автомобиле экс-супруга

Погребняк получила штрафов за вождение на сумму более 120 тысяч рублей Во время беременности бывшая супруга футболиста Павла Погребняка, Мария, часто нарушала правила дорожного движения, из-за чего у неё накопилось штрафов на сумму 120 тысяч рублей.