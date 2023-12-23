В Steam вышла киберпанковая RPG с открытым миром, динозаврами и уникальными экос...

В Steam вышла киберпанковая RPG с открытым миром, динозаврами и уникальными экосистемами. Ее рейтинг 89%В Steam вышла киберпанковая ролевая игра под названием Dino Hazard: Chronos Blackout, действие которой разворачивается на тропическом острове в 2147 году.
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