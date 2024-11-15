Трамп пообещал усердно работать над решением конфликта на Украине

Обещание «усердно работать» над разрешением украинского конфликта дал избранный президент США Дональд Трамп 14 ноября на мероприятии некоммерческой организации «Институт политики „Америка прежде всего“» в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
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