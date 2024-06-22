Кинопросмотры под открытым небом на Плато 550 🗓 23-24 июня, 20:00 📍 Ачипсинская, 6, открытая терраса второго этажа 📍 Вход свободный 🎥 Интересный Сочи.
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Кинопросмотры под открытым небом на Плато 550 🗓 23-24 июня, 20:00 📍 Ачипсинская, 6, открытая терраса второго этажа 📍 Вход свободный 🎥 Интересный Сочи.