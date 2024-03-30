Минниханов поручил оперативно реагировать на сообщения о подтоплениях

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность оперативной реакции на сообщения о возможных подтоплениях из-за ожидаемой напряженной обстановки с весенним половодьем.
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