Петр Ян перенес тренировочный лагерь из США в Таиланд

Петр Ян перенес тренировочный лагерь в Таиланд. «Добро пожаловать обратно в лагерь, Петр Ян. После неудачи в последних боях Петр Ян вернулся в «Тайгер Муай-Тай», где начал подготовку к поединку против Сонга Ядонга на UFC 299», – сказано в соцсетях клуба.