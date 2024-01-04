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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Ян перенес тренировочный лагерь из США в Таиланд

Петр Ян перенес тренировочный лагерь из США в Таиланд

Петр Ян перенес тренировочный лагерь в Таиланд. «Добро пожаловать обратно в лагерь, Петр Ян. После неудачи в последних боях Петр Ян вернулся в «Тайгер Муай-Тай», где начал подготовку к поединку против Сонга Ядонга на UFC 299», – сказано в соцсетях клуба.

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