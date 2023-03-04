Секреты успеха сталинскoй индустриализации

Периодически попадаются на глаза статьи, нивелирующие роль руководства и народа Советской России в предвоенной индустриализации, дескать, почти все предприятия построены американцами.
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