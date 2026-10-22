Длинная челка может раздражать глаза ребенка и вызывать зрительное утомление. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова, сообщает Москва 24 .
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