Скандал из-за Крыма и защита экстремистских соцсетей: чем удивляют кандидаты в президенты

Президентская гонка не останавливается даже в выходные. Два главных кандидата за «второе место» на мартовских выборах, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков, ежедневно выступают перед электоратом, начал свою кампанию и представитель КПРФ Николай Харитонов.