Скандал из-за Крыма и защита экстремистских соцсетей: чем удивляют кандидаты в президенты

Президентская гонка не останавливается даже в выходные. Два главных кандидата за «второе место» на мартовских выборах, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков, ежедневно выступают перед электоратом, начал свою кампанию и представитель КПРФ Николай Харитонов.
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