Сухость, растяжки, целлюлит: как правильно ухаживать за кожей во время беременности

В эти девять месяцев повышается уровень гормона эстрогена. Он необходим для нормального протекания беременности, но приводит к определенным проблемам с кожей будущей мамы Самые распространенные из неприятностей этого периода — сухость кожи, появление пигментных пятен, целлюлит.