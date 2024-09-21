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Захарова: Россия продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства

Захарова: Россия продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства

Москва продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства. Об этом заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с проведением в Нью-Йорке «Саммита будущего».

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