ХАМАС освободил российского заложника Александра Труфанова

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Красному Кресту трех заложников, удерживаемых в секторе Газа с октября 2023 года ― россиянина Александра Труфанова, гражданина США Саги Декель-Хена и израильтянина Яира Хорна.
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