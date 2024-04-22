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Экзамен по русскому провален: "Чёрная метка" для мигрантского лобби

Экзамен по русскому провален: "Чёрная метка" для мигрантского лобби

19 апреля стало известно, что в отставку отправлена Наталья Трухановская – ректор Государственного института русского языка имени А.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ой ли?... Сработает ли?  Российские хАНЫГИ всегда найдут лазейку, чтобы обойти (и даже обскакать) все решения и Законы. У нас считают, что если приняли какой Закон, то уже все? ВСЕ его исполняют?  КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕСТКИЙ и ПОСТОЯННЫЙ!! И без сяких там кривляний и проявления &quot;доброй воли&quot; к нарушителям.
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8 час.
Natalija Osminina
Иудейское лобби работает не покладая рук.
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8 час.

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