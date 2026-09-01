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Царьград

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Адвокат Пушкарева заявила о ответственности девушек за убийство в Кабаново

Адвокат Пушкарева заявила о ответственности девушек за убийство в Кабаново

В Подмосковье две девушки 15 и 16 лет обвиняются в убийстве 12-летнего ребенка в Кабаново. Суд рассмотрит их дело после психиатрической экспертизы.

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