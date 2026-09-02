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Педагоги Ямала могут поделиться своим опытом на всероссийском конкурсе

Педагоги Ямала могут поделиться своим опытом на всероссийском конкурсе

В России запустили конкурс методических разработок парламентского урока. Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин призвал ямальских педагогов поучаствовать.

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