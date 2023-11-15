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Военное обозрение

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Израильские военные снесли мемориал Ясиру Арафату на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные снесли мемориал Ясиру Арафату на Западном берегу реки Иордан

Под вывеской ответа на рейд ХАМАС 7 октября Израиль не только начал бомбить сектор Газа и проводить там войсковую операцию, но и фактически объявил войну палестинцам в целом.

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