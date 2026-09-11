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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЛеБрюн о новом контракте Кучерова: «Удивляет, что процесс так затянулся. Все стороны хранят молчание. Довольно странно, что так мало говорят об обладателе «Харт Трофи»

Инсайдер Пьер ЛеБрюн высказался о ситуации с новым контрактом форварда « Тампы » Никиты Кучерова .  33-летний нападающий получил право продлить договор с командой с 1 июля.

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