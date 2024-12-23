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Лам уверен, что Европа немного пострадала от проведения ЧМ в России и Катаре

Лам уверен, что Европа немного пострадала от проведения ЧМ в России и Катаре

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам рад, что Евро-2024 прошел в его родной стране.Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам рад, что Евро-2024 прошел в его родной стране.

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